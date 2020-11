Legge bilancio: Gaiotti (Bankitalia), sforzo finanziario per contrastare pandemia rimane considerevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sforzo finanziario richiesto al bilancio pubblico per affrontare l’emergenza, mitigando le conseguenze economiche e sociali della pandemia, è stato e rimane considerevole. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, audito stamattina dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Altrettanto rilevante sarà l’impegno di risorse necessario a incidere sulle caratteristiche strutturali dell’economia italiana: un progressivo e duraturo rientro dall’elevato peso del debito pubblico sul prodotto richiederà la massima attenzione alla qualità delle misure in via di definizione e un utilizzo efficace dei fondi presi a prestito e di quelli messi a disposizione dai programmi europei, oltre al necessario aggiustamento di bilancio quando il quadro macroeconomico sarà più favorevole", ha spiegato. (Ems)