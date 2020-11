Regno Unito: imprenditore russo Lebedev riceve titolo di barone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina Elisabetta II ha conferito il titolo di barone di Hampton e Siberia all'imprenditore russo Evgenij Lebedev, proprietario delle testate "The Independent" e "The Evening Standard". È quanto riferisce il portale governativo britannico "The Gazette". Già lo scorso luglio Lebedev era stato insignito di un'onorificenza britannica, venendo nominato paria a vita. Grazie a tale riconoscimento, a dicembre l'imprenditore russo sarà ufficialmente ammesso nella Camera dei Lord del Parlamento britannico. Nei giorni scorsi il quotidiano "The Times" ha diffuso la notizia dell'inclusione di nove russi in un rapporto sul coinvolgimento illegale della Russia nella politica britannica. Tra loro figura proprio Lebedev, che ha contatti informali da lungo tempo con l'attuale primo ministro britannico Boris Johnson.(Rel)