Violenza donne: per 25 novembre istallate dieci panchine rosse all'Idroscalo di Milano (2)

- "Le panchine rosse - prosegue Censi - sono un monito quotidiano, per tutti i frequentatori del parco e allo stesso tempo simboleggiano la forza e la resistenza delle donne. Un piccolo segno permanente di memoria e speranza che, a partire da queste panchine auspichiamo si possa allargare in ogni luogo del nostro Paese". A partire dall'inizio di novembre - ricorda Città metropolitana - oltre cento delle tradizionali e usurate panchine dell'Idroscalo sono state sostituite da nuove realizzate in materiale innovativo, brevettato, più resistente e sostenibile, riciclato e riciclabile: doghe in Pvc, ignifughe e lavabili, che possono essere rigenerate, creando una filiera chiusa di materiale riciclato al cento per cento. La scelta non è stata casuale, è bensì in linea con la strategia di sviluppo di un parco verde, attento alla sostenibilità ambientale ed economica. (com)