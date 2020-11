Fisco: Gaiotti (Bankitalia), necessaria una riforma organica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Italia continua a ritenere necessaria una revisione del sistema fiscale che ricomponga il carico fiscale a beneficio dei fattori produttivi e tenga conto delle modifiche che hanno interessato il sistema dei trasferimenti sociali, richiamando in particolare la necessità di una riforma organica. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, audito stamattina dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Si tratta di un passo importante la cui attuazione richiederà particolare cura nel valutare gli effetti distributivi e quelli sulle decisioni di lavoro e di consumo delle famiglie nonché sulle scelte di investimento delle imprese", ha spiegato, ricordando che l’introduzione del nuovo assegno universale per i figli è prevista già dal prossimo anno. "È un istituto importante perché rivolto a tutti i nuclei familiari, incluse diverse categorie di lavoratori autonomi e le famiglie fiscalmente incapienti oggi escluse dai benefici di molti degli strumenti che la nuova misura sostituisce: i dettagli dell’assegno andranno definiti sulla base di una attenta valutazione dei profili di efficienza e di equità", ha continuato, segnalando l’opportunità di contenere gli effetti di disincentivo all’offerta di lavoro che potrebbero derivare dall’utilizzo dell’Isee come indicatore per quantificare l’ammontare del beneficio e la possibilità di correggere la penalizzazione per i figli dei nuclei familiari numerosi beneficiari del reddito di cittadinanza, con il quale l’assegno sarà congiuntamente erogato. (Ems)