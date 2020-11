Regeni: Renzi, Regno Unito su questa vicenda non ha chiarito fino in fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla morte di Giulio Regeni il Regno Unito non chiarito fino in fondo. È quanto osservato dal senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso dell’audizione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del giovane ricercatore di Fiumicello sequestrato e ucciso nel gennaio del 2016 al Cairo. Nel suo intervento, Renzi, che all’epoca dei fatti era presidente del Consiglio, ha osservato che sulla vicenda un “punto non è stato chiarito” ovvero “il ruolo del Regno Unito che su questa storia non ha chiarito fino in fondo”. In merito Renzi ha sottolineato di aver esposto la questione all’allora premier Theresa May, durante la sua visita in Italia nel luglio 2016 e osservando la mancanza di risposte da parte della professoressa Maha Abdel Rahman, tutor del ricercatore italiano. In merito, Renzi ha ricordato come il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi avesse accettato di rispondere alle domande del quotidiano “La Repubblica” sul caso nel marzo 2016. “Se noi chiediamo al presidente Al Sisi di rispondere alle domande di giornalisti liberi e indipendenti, potremmo ben chiedere ad una professoressa universitaria di dare risposte per la morte tragica di un ragazzo”, ha dichiarato Renzi, osservando di ritenere tale comportamento “inaccettabile per gli standard della democrazia liberale”.(Res)