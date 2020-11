Imprese: il primo dicembre webinar Ice su tecnologia italiane per agroalimentare in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza il primo dicembre un webinar dedicato al settore dell'agroindustria in Libano. Il webinar, attraverso le testimonianze degli imprenditori e delle associazioni locali coinvolti, intende offrire alle aziende italiane della filiera un approfondimento sulle opportunità di collaborazione industriale (partenariati, opportunità di investimento, joint venture) con le aziende libanesi nel settore dell'agroindustria e della trasformazione alimentare. Il webinar è propedeutico al workshop e alla sessione di incontri BtoB che si terranno da remoto (Piattaforma Smart 365) il 26 gennaio 2021. Per il workshop e gli incontri BtoB verrà inviato apposito invito a tutti i partecipanti al webinar. Il Libano, spiega l’Ice in una nota informativa per i partecipanti, presenta condizioni agricole e ambientali favorevoli con clima mite, terreno fertile, adeguate risorse idriche e una ricca biodiversità; una posizione geografica centrale nello snodo delle rotte commerciali tra Europa, Medio Oriente, Golfo e Africa; e una classe imprenditoriale di grande capacità. Il settore agricolo contribuisce ancora solo al 5 per cento del Pil e solo il 25 per cento delle aziende agricole produce a scopo commerciale, è orientato all'esportazione, dispone di adeguate risorse finanziarie per gli investimenti ed è integrato nella filiera produttiva della trasformazione alimentare.Il settore della trasformazione alimentare, aggiunge sempre l’Ice, è invece uno dei maggiori contribuenti alla formazione del Pil nazionale per circa il 35 per cento nel 2018 (ultimi dati disponibili). (segue) (Com)