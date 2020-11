Imprese: il primo dicembre webinar Ice su tecnologia italiane per agroalimentare in Libano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese agroalimentari rappresentano la quota maggiore di stabilimenti industriali in Libano, con il 26 per cento delle imprese 1.245 aziende attive nel settore agroalimentare. La quota più alta di stabilimenti agroalimentari è coinvolta nella produzione di prodotti da forno e dolci con quasi 40 per cento del totale delle imprese agroalimentari. I latticini rappresentano l'11 per cento del totale aziende agroalimentari. Altri settori di attività con una quota elevata di imprese includono le bevande alcoliche con il 6 per cento, seguite dalle aziende produttrici di olio (principalmente olio d'oliva) con il 5 per cento del totale degli stabilimenti produttivi. (segue) (Com)