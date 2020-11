Imprese: il primo dicembre webinar Ice su tecnologia italiane per agroalimentare in Libano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese dei cedri, afferma l’Ice, presenta altresì una serie di ostacoli che frenano lo sviluppo di un settore ad alto potenziale, quali gli alti costi di produzione, la bassa produttività, una rete infrastrutturale scarsa ed inefficiente, una crisi politica ed economica. Con il supporto tecnico della Fao, il Ministero dell'Agricoltura ha recentemente formulato la Strategia Agricola Nazionale 2020-2025 (NAS) che riflette le priorità sia immediate che a lungo termine del settore agroalimentare in Libano. Di particolare interesse è il Pilastro 3 della strategia dedicato al miglioramento dell'efficienza e della competitività delle catene del valore agroalimentare sostenendone la modernizzazione, incoraggiando gli investimenti privati, sostenendo le esportazioni e l’accesso a nuovi mercati, Le opportunità per le aziende italiane si presentano proprio in questa fase di transizione verso un’industria agroalimentare più efficiente e orientata alle esportazioni. (Com)