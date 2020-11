Grecia: positivo al Covid-19 il ministro per le Politiche navali Plakiotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro greco per le Politiche navali Yiannis Plakiotakis è risultato positivo al Covid-19 e si trova sotto osservazione medica nella sua abitazione. Lo ha annunciato il ministero per le Politiche navali tramite un comunicato stampa. Il ministro al momento ha solamente sintomi lievi. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", altri due esponenti del governo di Atene sono in isolamento: il ministro del Turismo Yiannis Theoharis e il suo vice Manos Konsolas sono stati costretti a questa misura dopo che un loro collaboratore è risultato positivo al Covid-19. Dopo essere risultati negativi al primo test, i due esponenti governativi rimangono in isolamento in attesa di effettuare un secondo controllo nei prossimi giorni.(Gra)