Milano: rubano pistola a guardia giurata su treno regionale, due arresti

- La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Pavia, ha eseguito il fermo di due cittadini sudamericani, di 23 e di 26 anni, ritenuti i responsabili della grave rapina ai danni di una guardia particolare giurata a cui, la notte dello scorso 17 novembre a bordo del treno regionale che dalla stazione milanese di Porta Genova conduce a Mortara (Pv), hanno sottratto l'arma in dotazione dopo una colluttazione all'altezza di Abbiategrasso (Mi). Sulla base degli elementi emersi dalla denuncia resa dalla vittima subito dopo i fatti, gli agenti della seconda sezione della squadra mobile di Milano si sono messi sulle tracce di due cittadini di origini sudamericane compiendo una perquisizione domiciliare a Vigevano (Pv). Nel corso delle indagini è stata rinvenuta e sequestrata l'arma rapinata a bordo del treno regionale, una pistola modello Glock, calibro 9x21, con inserito il relativo caricatore contenente un proiettile. I due cittadini sudamericani, entrambi salvadoregni, irregolari sul territorio nazionale, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, attivamente ricercati dagli agenti impegnati nell'attività investigativa, sono stati rintracciati a Sesto San Giovanni (Mi) e Desio (Mb), con l’ausilio dei poliziotti della squadra mobile della Questura di Monza. Al termine delle procedure di identificazione, i due rapinatori sono stati condotti in carcere a Monza in esecuzione del decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pm titolare delle indagini, Andrea Zanoncelli. (com)