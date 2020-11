Turismo: Pastorelli (Lega) e Pace (Fd'I), capodanno Rai in acciaierie Terni è occasione senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le polemiche di alcuni esponenti della sinistra sul Capodanno di Rai Uno all'interno delle acciaierie di Terni, dimostrano tutta l'inadeguatezza di chi ha fallito al governo della Regione e oggi si conferma incapace di giudizi obiettivi”. È quanto dichiarano i capigruppo di maggioranza dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Stefano Pastorelli della Lega ed Eleonora Pace di Fratelli d'Italia. “La convenzione tra Rai, Regione Umbria e Comune di Terni – spiegano Pastorelli e Pace - è un'occasione senza precedenti per far conoscere l'intero territorio regionale, utilizzando tra l'altro quei fondi europei che la precedente amministrazione non è stata in grado di spendere e valorizzare. Risorse finalizzate alla promozione turistica, concetto evidentemente troppo complicato per chi ha speso ingentissime somme in affissioni inutili se non addirittura dannose. Mentre infatti in passato si è promossa la Val d'Orcia e si sono messe in campo iniziative discutibili e prive di una strategia complessiva, la Giunta Tesei ha saputo invertire la rotta. Lo dimostra il grande successo delle campagne di comunicazione estive, lo conferma l'intesa con la Rai che rientra in un accordo pluriennale per veicolare le eccellenze e le unicità umbre a livello nazionale". (segue) (Ren)