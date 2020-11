Turismo: Pastorelli (Lega) e Pace (Fd'I), capodanno Rai in acciaierie Terni è occasione senza precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi oggi si lascia andare alla facile polemica - proseguono Pastorelli e Pace - forse non sa che questa amministrazione regionale ha stanziato più risorse rispetto al passato per le famiglie, per il sociale, per la scuola, per l'associazionismo, per la cultura, per le imprese, e tagliato le spese della politica, i costi degli organi delle società partecipate e per gli staff. In un percorso di ripartenza della nostra Regione non possiamo certo dimenticare la necessità di un rilancio turistico che può avvenire sia con la serata del Capodanno, sia con le tante trasmissioni che saranno dedicate all'Umbria dalla televisione pubblica”. “Possono essere comprensibili le difficoltà personali causate da un evidente crollo di visibilità della sinistra - concludono i capigruppo di Lega e Fratelli d'Italia - ma cercare di recuperare sulla pelle del territorio è triste e inaccettabile”. (Ren)