Energia: Cremlino, non si prevedono contatti con i sauditi su accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, non ha attualmente in programma alcun contatto con la leadership saudita per discutere la situazione del mercato petrolifero in vista dei colloqui ministeriali nel formato Opec+ previsti per la prossima settimana. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di un briefing con la stampa. Il portavoce ha sottolineato che è troppo presto per discutere la posizione della Russia sui progressi ottenuti nell'ambito dell’accordo Opec+ su taglio della produzione petrolifera a favore della stabilizzazione del mercato. (Rum)