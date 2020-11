Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, entro dicembre soluzione alla disputa bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier macedone, Zoran Zaev, si è detto convinto di poter raggiungere una soluzione entro dicembre alla disputa bilaterale fra Macedonia del Nord e Bulgaria. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Zaev ha precisato che la Macedonia del Nord sta facendo tutto ciò che è in suo potere per trovare un accordo sulle questioni aperte che riguardano il patrimonio storico dei due Paesi e che hanno portato al veto di Sofia all'adozione del quadro negoziale con l'Ue per Skopje. "Troveremo una soluzione prima della ministeriale Ue di dicembre. Credo che i gruppi di lavoro sapranno creare un'atmosfera adeguata per arrivare a questo risultato", ha dichiarato Zaev. Il 17 novembre, in occasione del Consiglio affari generale dell'Unione europea, la Bulgaria ha espresso parere favorevole circa il quadro negoziale di adesione Ue per l'Albania ma non per la Macedonia del Nord. Nel 2017 la Bulgaria e la Macedonia del Nord hanno firmato un Trattato di amicizia, che Skopje considera l'unica condizione preliminare per l'avvio dei negoziati con l'Ue. (segue) (Seb)