Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, entro dicembre soluzione alla disputa bilaterale (2)

- Le autorità di Sofia, invece, ritengono che prima dell'inizio dei negoziati sia necessario risolvere le questioni relative all'identità nazionale macedone, ovvero la questione della lingua e dell'identità degli eroi nazionali, come Goce Delcev, conteso da entrambi i Paesi. Il processo di adesione all'Unione europea della Macedonia del Nord non deve ridursi "ad una questione bilaterale" e diventare divisivo come un processo di "balcanizzazione", ha dichiarato il vicepremier macedone, Nikola Dimitrov, in un'intervista pubblicata lo scorso 20 novembre dal quotidiano austriaco "Der Standard". "Se il nostro processo di adesione si riduce a una questione talmente bilaterale che le discussioni storiche diventano più importanti della lotta alla corruzione, dell'indipendenza della magistratura, del funzionamento delle istituzioni democratiche, della libertà dei media, dell'ambiente e dell'energia, allora non è un processo che europeizza ma un processo che balcanizza. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un programma di riforme con una rete di amici che siano qui per aiutarci e dobbiamo fissare obiettivi chiari per lavorarci sopra", ha detto Dimitrov. (segue) (Seb)