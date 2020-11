Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, entro dicembre soluzione alla disputa bilaterale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier ha ricordato che la Macedonia del Nord è stata la prima nella regione a firmare un accordo di stabilizzazione e associazione con l'Ue, restando poi ferma allo status di Paese candidato per 15 anni. "All'inizio siamo stati bloccati dalla Grecia, ma abbiamo risolto questo problema. Poi la Francia ha lanciato una nuova metodologia di allargamento e ora c'è un nuovo problema con la Bulgaria. È davvero difficile capire se l'Ue ci prende sul serio. A marzo di quest'anno c'è stato il via libera del Consiglio europeo e la Bulgaria ha aderito a questo consenso. Successivamente, a ottobre, abbiamo ricevuto una relazione molto positiva dalla Commissione europea. Per quanto riguarda i criteri politici, siamo abbastanza avanzati anche rispetto a quei Paesi che stanno negoziando da diversi anni", ha aggiunto Dimitrov. (segue) (Seb)