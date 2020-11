Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, entro dicembre soluzione alla disputa bilaterale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui con Sofia proseguiranno, ha poi osservato il vicepremier, ma non sono negoziabili concetti quali l'identità nazionale e la lingua che le persone parlano nella Macedonia del Nord. "Tutto questo fa parte di un processo storico, non di una decisione politica. Dobbiamo proteggere la dignità e l'identità della nostra gente, e se Sofia non ci ripensa dovremo trovare nuovi modi per europeizzare il nostro Paese", ha concluso Dimitrov. Nella giornata del 19 novembre il rappresentante Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, ha dichiarato in un intervento per la John Hopkins University che le questioni bilaterali fra due Stati devono essere tenute separate dal percorso verso l'adesione europea degli Stati stessi. "Il principio dell'Ue è che le questioni bilaterali non dovrebbero rendere più difficile il percorso verso l'Unione. Queste cose devono essere separate, (ovvero) l'interpretazione della storia dal percorso di avanzamento verso l'Ue. Non puoi chiedere a qualcuno di accettare la tua interpretazione del passato come ha fatto la Bulgaria. Spero che ci saranno dei progressi su questo tema fra sei settimane", ha sottolineato Lajcak in relazione alla possibilità di tenere comunque a dicembre la prima conferenza intergovernativa Nord Macedonia-Ue e avviare così concretamente i negoziati di adesione per Skopje. (Seb)