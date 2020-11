Vaticano: Buttiglione, Giovanni Paolo II non sapeva dei crimini del cardinale McCarrick

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se papa Giovanni Paolo II avesse avuto sospetti sul cardinale McCarrick avrebbe ordinato un'indagine. Lo ha detto l'ex ministro e docente universitario Rocco Buttiglione, intervistato dall'agenzia di stampa polacca "Pap". Lo scorso 10 novembre la Sede apostolica ha pubblicato un rapporto sull'ex cardinale Theodore McCarrick, accusato di molestie ai danni di minori. Dal documento sono emerse negligenze e sottovalutazioni da parte del Vaticano di fronte ai segnali provenienti dagli Stati Uniti. Condannato da papa Francesco per pedofilia, l'ex cardinale aveva inviato nel 2000 una lettera a Stanislaw Dziwisz, allora segretario di papa Giovanni Paolo II, in cui rigettava le accuse. "Il rapporto mostra chiaramente che all'epoca non c'erano prove" dei crimini di McCarrick, ma solo pettegolezzi, ha detto Buttiglione. (Vap)