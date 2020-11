Legge bilancio: Gaiotti (Bankitalia), Fondo infrastrutturale novità importante ma risorse limitate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’importante novità prevista dalla manovra di bilancio è la costituzione, dal 2022, del Fondo per la perequazione infrastrutturale, a cui si accompagna l’impegno a una ricognizione, entro il prossimo giugno, della dotazione di infrastrutture pubbliche, comprese quelle digitali, nelle varie aree del paese. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, audito stamattina dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Dall’attenzione a questo tema potrebbe derivare un contributo non solo alla coesione territoriale, ma anche a una strategia più ampia di rilancio dello sviluppo di tutto il paese: significativi investimenti pubblici nel Mezzogiorno potrebbero contare su un moltiplicatore elevato, ne beneficerebbe anche l’economia del Centro-Nord per via della maggiore domanda nel Mezzogiorno e dell’integrazione commerciale e produttiva tra le due aree", ha spiegato, aggiungendo che la dotazione complessiva del fondo è "relativamente limitata (4,6 miliardi su un orizzonte temporale di 12 anni, di cui 0,2 nel biennio 2022-23)". È importante, ha concluso, che anche le misure che saranno incluse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza siano focalizzate su questo obiettivo. (Ems)