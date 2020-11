Tennis: Torino, approvato lo statuto del comitato delle Atp Finals (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea può costituire il Comitato d’Onore, con funzioni celebrative e di rappresentanza, i cui componenti (nel numero massimo di otto) sono scelti su proposta di ciascuno dei componenti del Comitato, tra personalità di rilievo istituzionale, nonché tra esponenti del mondo dello sport, della cultura e dell'imprenditoria. La durata del Comitato è temporanea e cessa entro due anni dalla data di conclusione dell'edizione 2025 della manifestazione, o in ogni caso dalla data di conclusione dell’ultima edizione. Il voto è stato anticipato da un ampio dibattito, del quale riepiloghiamo qui di seguito gli interventi. L’assessore Alberto Sacco ha illustrato il provvedimento: una felice coincidenza porta al voto questa delibera il giorno dopo la conclusione della manifestazione a Londra. Il Comitato - ha precisato - non si occuperà di organizzare il torneo, ma di promuovere Torino in tutta Italia. Il Comitato farà da coordinatore delle attività sul territorio proposte dagli enti locali coinvolti a vario titolo nelle Finals, avvalendosi come braccio operativo di Turismo Torino. È una manifestazione straordinaria; a breve il video di Torino sarà pubblicato sul sito dell'ATP e la nostra città sarà tappezzata dalla pubblicità della manifestazione. Il Consigliere Marco Chessa (M5S), presidente della 1^ Commissione, ha ricordato il lavoro in Commissione e l’emendamento cumulativo che ha recepito una serie di emendamenti presentati dalla Giunta e dal Pd. Ringrazio ancora una volta la sindaca per il successo; è un grande evento e sono felice che il Comitato possa iniziare a lavorare per generare un impulso rilevante nel rilancio della nostra Città. (segue) (Rpi)