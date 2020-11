India: ministro Esteri parte per viaggio ufficiale in Bahrein, Emirati e Seychelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, parte oggi per un viaggio ufficiale che lo vedrà impegnato fino al 29 novembre con tappe in tre paesi: Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Seychelles. Lo riferisce un comunicato del suo dicastero. In Bahrain (24-25 novembre), dove vivono oltre 350 mila indiani, sono previsti colloqui su questioni bilaterali, regionali e internazionali di comune interesse; tra i due paesi c’è un accordo per un corridoio aereo. Negli Emirati (25-26 novembre), dove vivono tre milioni di indiani, è in programma un incontro con l’omologo Abdullah bin Zayed al Nahyan il 26 novembre in cui si parlerà, tra l’altro, dello scenario occupazionale dopo la pandemia. Alle Seychelles (27-28 novembre) l’esponente del governo di Nuova Delhi farà visita al neoeletto presidente Wavel Ramkalawan e avrà un colloquio con l’omologo Sylvestre Radegonde. (Inn)