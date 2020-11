Kuwait-Ue: telefonata primo ministro Al Sabah-Michel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kuwait, Sabah Khaled al Hamad al Sabah, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante la quale i due hanno discusso delle relazioni fra l’emirato del Golfo e l’Unione europea. Lo riferisce l'agenzia di stampa kuwaitiana "Kuna". Le parti hanno anche preso in considerazione la crescente cooperazione fra il Kuwait e l’Ue in vari settori, e hanno avuto uno scambio di opinioni sulle principali questioni regionali e internazionali. In particolare, durante la conversazione Michel ha espresso apprezzamento per il ruolo “attivo” del Kuwait nel rafforzare la cooperazione con Bruxelles. (Res)