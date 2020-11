Oman: ministero Economia, piano “Vision 2040” mira a potenziare crescita e redditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero dell’Economia dell’Oman il piano “Vision 2040”, lanciato dal Sultanato, mira a ottenere una crescita sostenibile dell’economia, fra il 4 e il 5 per cento, e ad aumentare il reddito dei cittadini fino al 90 per cento. In un comunicato, il ministero omanita ha detto che scopo del piano è anche ridurre il contributo del settore petrolifero a prezzi costanti al Pil, dal 41,4 per cento del 2019 a circa il 7 per cento nel 2040. Il piano mira anche a fornire opportunità lavorative ai cittadini, e ad aumentare la quota di cittadini omaniti attivi nel settore privato, oltre a incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali. (Res)