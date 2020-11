Iraq: Autorità per investimenti Najaf rivela progetti industriali strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità per gli investimenti di Najaf, in Iraq, ha rivelato alcuni progetti industriali strategici per l’occupazione e la produzione nazionale, in corso di realizzazione o già avviati, inclusa una “città” per l’industria edilizia. Il direttore dell’Autorità, Dargham Kiko, ha dichiarato al quotidiano iracheno “Al Sabah” che l’ente è riuscito ad avviare ampi progetti industriali, inclusa la Città nazionale per l’industria edilizia, attualmente in fase operativa, che comprende sei fabbriche di materiali da costruzione per un costo di circa 58 milioni e 800 mila dollari. Un altro progetto è quello della fabbrica di Raban al Safina, che produce componenti elettriche in cooperazione con la tedesca Siemens, che è costata più di 25 milioni di dollari e ha fornito più di 250 posti di lavoro. Inoltre, Kiko ha citato gli investimenti per una fabbrica di cemento, la cui produzione ha raggiunto attualmente i due milioni di tonnellate all’anno e ha fornito più di 800 posti di lavoro alla popolazione locale, in aggiunta a 150 lavoratori stranieri. (Res)