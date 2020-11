Usa-Kuwait: Pompeo incontra oggi omologo kuwaitiano Al Sabah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmad al Nasser al Sabah, dovrebbe incontrare oggi a Washington il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, per discutere gli esiti della quarta sessione del dialogo strategico fra i due Paesi. La quarta sessione del dialogo, cominciata lo scorso 9 novembre in formato virtuale, vede la partecipazione di agenzie governative kuwaitiane e si dovrebbe concludere oggi, 24 novembre, con un incontro diretto fra i ministri degli Esteri dei due paesi nella capitale federale statunitense. Il portale "Al Khaleej Online", che riporta la notizia, non ha fornito ulteriori dettagli sull’incontro, che giunge subito la fine del tour diplomatico condotto dal segretario di Stato Usa nella regione. (Nys)