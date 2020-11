© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riunisce oggi, per la 24ma sessione, il Comitato per le riunioni periodiche tra i capi di governo di Cina e Russia. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". L'incontro, in videoconferenza, è copresieduto dal vicepremier cinese Hu Chunhua e dall'omologo russo Dmitrj Chernyshenko. (Cip)