Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 24 novembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza della Giunta ComunaleOre 10.30 - videoconferenza stampa di presentazione delle iniziative relative al " 25 novembre: Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Interviene l'assessore ai Diritti Marco GiustaOre 11 - riunione in videoconferenza della Commissione Contrasto fenomeni intolleranza e razzismo. Odg: Audizione A.I.Z.O. Rom e SintiOre 13- Conferenza Capigruppo: odg: "Riconoscimento della Repubblica dell'Artsakh da parte delle autorità italiane"Ore 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI e V. Odg: Presentazione di "Plant For The Planet". Attivita' nella Citta' Di Torino.REGIONEore 9:30 e 14:00, Videoconferenza, seduta del Consiglio regionaleore 15:00, Videoconferenza, la garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza Ylenia Serra interviene al convegno "Bullismo e cyberbullismo", a cura della sezione territoriale di Cuneo dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.ore 20:30, Videoconferenza, la garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza Ylenia Serra interviene al convegno "Effetti della violenza assistita nel contesto scolastico - Conoscere e riconoscere il disagio del minore" (Rpi)