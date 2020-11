Sardegna: la Pifim Company Ltd si sfila dalla gara per il porto canale di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diventa sempre più complicata l'operazione di rilancio del porto industriale di Cagliari. La società anglo-olandese Pifim Company Ltd che aveva presentato la manifestazione di interesse nel bando internazionale per salvare il Porto canale non ha soddisfatto alcuni requisiti stabiliti dalla gara indetta nel dicembre 2019. "In una nota inviata nella tarda serata di giovedì 19 novembre, la stessa società ha formalizzato una sostanziale rinuncia al prosieguo dell'iter della propria istanza", si legge in una nota dell'Autorità del mare di Sardegna. Alla base della rinuncia ci sarebbe una "presunta incompatibilità dei propri piani industriali con l'ipotesi ventilata dal Mise di istituire un'agenzia per il lavoro portuale a sostegno degli ex dipendenti Cict". (segue) (Rsc)