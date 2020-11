Sardegna: la Pifim Company Ltd si sfila dalla gara per il porto canale di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mazzata per i 200 operatori del porto canale di rientrare al lavoro. "Fatta salva la fisiologica prudenza ed il dovuto riserbo richiesto in queste circostanze, non nascondo che ci aspettavamo un finale diverso e sicuramente più positivo per la call internazionale volta a stimolare proposte di rilancio futuro del Porto canale e del transhipment - spiega il presidente dell'Autorità del mare, Massimo Deiana - Insieme alla commissione tecnica, che da subito si è attivata per studiare ed analizzare tutte la documentazione, abbiamo portato avanti una serrata interlocuzione con la società per ottenere le necessarie integrazioni documentali. Tentativi ai quali non sono seguite risposte esaustive tali da consentire di mantenere in piedi il procedimento". (Rsc)