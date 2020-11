Hong Kong: capo esecutivo Lam, "discorso politico redatto da me, non da Pechino" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lam ha spiegato che il discorso politico, che sarà il quarto, includerà iniziative che coinvolgono il sostegno di Pechino ma che non possono essere attuate fino a quando Hong Kong non avrà la pandemia di coronavirus sotto controllo e fino a quando non riprenderanno i viaggi transfrontalieri. "Potrebbero non essere misure immediate, ma sono le misure che aiuteranno l'economia di Hong Kong a crescere e quindi daranno più fiducia alla popolazione locale in questo momento difficile", ha aggiunto. Il capo esecutivo ha spiegato che quest'anno saranno proposte 200 nuove misure, ma molte di esse non implicheranno denaro aggiuntivo da parte dei contribuenti poiché il governo sta affrontando un enorme deficit quest'anno. "Speriamo [di implementare] molte nuove misure attraverso la riforma, la razionalizzazione e l'effetto sinergico, senza utilizzare risorse aggiuntive, per servire meglio il popolo". Lam ha anticipato che il deficit fiscale di quest'anno potrebbe salire fino a circa 40 miliardi di dollari. (Cip)