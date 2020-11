Cina: oggi quinta tavola rotonda tra premier e vertici organizzazioni economiche internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il primo ministro cinese Li Keqiang ospiterà, in videoconferenza, la quinta tavola rotonda "1+6" con il presidente della Banca mondiale David Malpass, la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva, il vicedirettore generale dell'Organizzazione del commercio (Omc) Alan Wolff, il direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) Guy Ryder, il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) Angel Gurría e il presidente del Consiglio per la stabilità finanziaria (Fsb) Randal Quarles. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. I partecipati discuteranno dell'economia mondiale, della governance economica globale nell'era post-Covid e dello sviluppo della Cina nel 14mo piano quinquennale. (Cip)