Cina: coronavirus, centinaia di voli cancellati all'aeroporto Shanghai-Pudong per un focolaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di voli all'aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, uno dei più trafficati della Cina, sono stati cancellati oggi in quanto la città è alle prese con un piccolo focolaio di coronavirus. I funzionari sanitari hanno sottoposto a test migliaia di membri del personale dello scalo da quando alcuni casi emersi nella città sono stati collegati a operatori della logistica aeroportuale. Shanghai ha segnalato sette infezioni locali legate all'aeroporto questo mese, la maggior parte dei quali riscontrati negli ultimi giorni. Ieri, 23 novembre, i dati della società di servizi dati VariFlight hanno mostrato che oltre 500 voli in partenza da Pudong erano stati bloccati, quasi metà dei voli di linea della giornata. Inoltre, è stata cancellata quasi la metà dei voli di linea in entrata. Fino a ieri mattina più di 17.700 persone erano state sottoposte a tampone, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale "Xinhua". Anche all'aeroporto internazionale di Tientsin, una città portuale settentrionale che sta testando circa 2,6 milioni di persone per cercare di tenere sotto controllo un cluster locale, è stata cancellata quasi la metà di tutti i voli di linea. Negli ultimi giorni le autorità hanno spostato la loro attenzione sugli alimenti congelati importati e su altre spedizioni in entrata, che sono sospettate di essere all'origine di una recrudescenza di infezioni locali.(Cip)