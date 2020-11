Germania: crescita economica dell'8,5 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Germania è cresciuto a un livello record dell'8,5 per cento nel terzo trimestre. È quanto riferito dall’istituto statistico tedesco, secondo cui si tratta di un dato migliore rispetto alle stime precedentemente pubblicate secondo cui l’economia sarebbe cresciuta dell’8,2 per cento nel terzo trimestre rispetto al calo del 9,8 per cento registrato nei tre mesi precedenti a causa delle chiusure imposte dalla pandemia di Covid-19. (Geb)