Libia: scontro tra uomini di Sarraj e Bashagha all'aeroporto di Mitiga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sarebbe verificato uno scontro tra gli agenti dell'intelligence libica che fa capo al premier del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, e quelli fedeli al ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, nei giorni scorsi presso l'aeroporto di Mitiga a Tripoli. E' quanto emerge da una denuncia presentata in procura e pubblicata dal sito libico "al Saa 24", considerato vicino al generale Khalifa Haftar. Alla base di questo incidente ci sarebbe l'ambizione di Bashagha di assumere il ruolo di capo del governo al posto di Sarraj e i suoi tour internazionali per trovare sostegno alla sua causa. Il 18 novembre due uomini appartenenti al servizio di intelligence libico - il servizio di sicurezza esterna - di Fayez al Sarraj, Khaled Hamza e il suo collega Muhammad Dakhil, stavano eseguendo una missione di routine all'aeroporto internazionale di Mitiga quando sono stati fermati da due uomini fedeli a Bashagha: Ashraf al Ajili e Marwan al Maadi. Il vice capo dei servizi segreti libici, Imad al Trabelsi, incaricato di dirigere l'agenzia, ha spiegato i dettagli dell'incidente in una denuncia indirizzata al pubblico ministero contro Bashagha e i suoi uomini accusati di aver aggredito brutalmente i due agenti dell'agenzia durante i loro incarichi di lavoro presso il punto dell'aeroporto internazionale di Mitiga in un modo descritto come "delinquente". Al Trabelsi spiega nella sua denuncia che i suoi uomini stavano svolgendo un lavoro assegnatogli in precedenza da Sarraj, che è quello di fotografare tutti i passaporti di funzionari e diplomatici stranieri nei punti d'ingresso per stilare un rapporto giornaliero su chi è entrato e uscito, compresi i funzionari e ministri il cui viaggio è richiesto previa approvazione. Lo scontro sarebbe quindi sorto quando i funzionari di Sarraj avrebbero chiesto di fotografare i passaporti degli uomini di Bashagha in partenza per Parigi, dove il ministro si è recato in visita.(Bel)