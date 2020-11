Roma: chiusa per guasto tecnico fermata Libia metro B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un guasto tecnico, questa mattina non hanno aperto le stazioni della metro B Libia e Sant'Agnese/Annibaliano. Dopo circa un'ora e trenta, intorno alle 7, InfoAtac ha comunicato che la stazione Sant'Agnese/Annibaliano ha ripreso servizio. Libia resta chiusa. Lo stop di questa mattina segue quello di ieri della metro C, per l'intera tratta, per 5 ore, dalle 5.30 alle 10.30, a causa della mancanza di personale. (Rer)