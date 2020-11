Spagna: Ibercaja presenta piano ai sindacati per tagliare 790 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Ibercaja presenterà ai sindacati una nuova proposta relativa al taglio del personale che potrebbe interessare circa 790 lavoratori, pari al 15 dell'organico per cento e comporterebbe la chiusura di 220 filiali (il 21 per cento della rete). Secondo quanto hanno riferito le sigle sindacali, la banca ha annunciato che presenterà nei prossimi giorni una nuova proposta dopo il malcontento manifestato per il piano presentato dall'istituto di credito in una lettera congiunta.(Spm)