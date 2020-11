Russia: emissione prestiti al consumo ad ottobre diminuita di oltre 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre le banche russe hanno emesso 1,24 milioni di prestiti per l'acquisto di beni di consumo, il 30,9 per cento in meno rispetto al mese di ottobre dello scorso anno. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale per il credito. Rispetto a settembre, il numero di prestiti al consumo emessi è diminuito del 4,6 per cento. Nei primi dieci mesi del 2020, sono stati emessi 11,8 milioni di prestiti al consumo, il 26,8 per cento in meno rispetto al periodo gennaio-ottobre 2019. (Rum)