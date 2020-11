Decreto Rilancio: Patuanelli, governo intende estendere superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intenzione del governo è quella "di estendere la misura del superbonus, la cui portata è sotto gli occhi di tutti, mettendo in sicurezza il patrimonio immobiliare dal punto di vista sismico ed energetico". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, audito in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria sull’applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell’edilizia dal decreto Rilancio. "E’ importante - ha spiegato il ministro - dare una prospettiva temporale più ampia. Ovvero tutto il 2021 per l'ecobonus, fino ai primi mesi del 2022 per la riqualificazione sismica". "Bisogna considerare - ha aggiunto il ministro - l’esigenza di estendere la misura con l’esigenza di bilancio dello Stato".(Rin)