Libia: colloqui di Tangeri, accordi per la scelta di una nuova presidenza del parlamento

- Un membro della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento che si riunisce a Tobruk), Fatima Al Suwai'i, ha affermato che le questioni più importanti che saranno discusse nell'incontro di Tangeri tra i deputati libici sono "l'unificazione del parlamento libico e la sua riunione in un'unica città". Nella sua intervista al quotidiano panarabo "Asharq al Awsat", Al-Suwai'i ha espresso la speranza che il resto dei membri della Camera dei rappresentanti che si trovano in Libia si uniscano ai loro colleghi che hanno partecipato all'incontro di Tangeri e che sia disponibile una città libica idonea, con le necessarie disposizioni logistiche e di sicurezza, per ospitare una sessione del parlamento. La deputata ha anche parlato della possibilità di scegliere una nuova presidenza per il parlamento, con un successore di Aguila Saleh, e garantendo fiducia nel caso in cui il dialogo nazionale porti alla formazione di un governo di unità nazionale. (Lit)