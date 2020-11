Taiwan: ministero Esteri, "buone interazioni" con squadra di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha "buone interazioni" con la squadra di Joe Biden. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri taiwanese. Rivendicata dalla Cina ma governata democraticamente, l'Isola di Taiwan ha goduto di un sostegno senza precedenti da parte dell'amministrazione repubblicana del presidente uscente Donald Trump, testimoniato dall'aumento delle vendite di armi e dalle visite di alti funzionari a Taipei. La prospettiva di una presidenza democratica di Biden ha causato un certo disagio a Taipei, dove Trump rimane una figura popolare nell'opinione pubblica. Tuttavia, il governo di Taiwan ha cercato di sottolineare la sua fiducia nei legami bilaterali, notando il sostegno bipartisan per l'Isola a Washington. La portavoce del ministero degli Esteri, Joanne Ou, ha assicurato che l'Isola ha buoni contatti con entrambi i partiti, democratico e repubblicano. "Il ministero degli Esteri e il nostro ufficio di rappresentanza negli Stati Uniti hanno continuato a mantenere una comunicazione regolare e ad avere buone interazioni con la squadra di Biden attraverso vari mezzi. Allo stesso tempo, abbiamo anche trasmesso la sincera gratitudine di Taiwan all'attuale amministrazione Trump. L'attuale relazione Taiwan-Stati Uniti è al suo meglio nella storia, la ringraziamo sinceramente. Taiwan continuerà a svolgere il ruolo di partner vicino e affidabile per gli Stati Uniti, sia nelle questioni regionali che globali", ha aggiunto Ou. Gli Stati Uniti, come la maggior parte dei paesi, non hanno legami diplomatici formali con Taiwan, ma ne sono i più forti sostenitori sulla scena internazionale e i principale fornitori di armi, cosa che costituisce un importante fattore di scontro nei rapporti sino-statunitensi.(Cip)