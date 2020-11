Libia: scontri nel quartiere di Al Fateh nella città di Sebha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono registrati nelle scorse ore scontri a fuoco nel sud della Libia. Gli attivisti sui social media hanno riferito questa mattina di scontri scoppiati nel quartiere di Al-Fateh a Sebha, senza fornire ulteriori dettagli su eventuali feriti. Secondo quanto Jalel Harchaoui, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute, gli scontri riguardano due clan della tribù Qadhafha. Il capoluogo del Fezzan, la regione meridionale della Libia, è controllato dall’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. “Se l’Lna interviene in modo troppo assertivo, il conflitto potrebbe sfociare in qualcosa di più grande”, afferma Harchaoui. (Lit)