Decreto Rilancio: Patuanelli, su superbonus 193 interventi autorizzati

- "Dal 27 ottobre il portale Enea riceve le istanze sul superbonus e ad oggi ci sono 5.176 registrati. Al 18 novembre abbiamo 193 interventi presentati e autorizzati con una ammissione a detrazione di circa 14,7 milioni di euro e quindi con credito per circa 16,2 milioni". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, audito in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria sull’applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell’edilizia dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. "Sono numeri ancora molto piccoli perché stiamo parlando di 20 giorni", ha aggiunto il ministro.(Rin)