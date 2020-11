Libia: portavoce Haftar, Onu punisca chi non rispetta accordi militari su cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Khaled al Mahjoub, portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, ha affermato che il Comitato militare libico misto 5+5 ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a punire coloro che hanno ostacolato la risoluzione del cessate il fuoco. Mahjoub ha confermato che il Comitato militare libico “5 + 5” si è riunito lunedì sera, per la prima volta, con il gruppo di lavoro sulla sicurezza, per informare la comunità internazionale sulle procedure per l'attuazione del cessate il fuoco in Libia ed ha aggiunto che l'incontro si è svolto in un cerchio chiuso e ha presentato diverse richieste alla Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e al Consiglio di sicurezza, tra cui la necessità di attivare l'embargo sulle armi alla Libia, l'uscita di mercenari e militanti stranieri e anche la necessità di punire i paesi e gli individui che ostacolano la risoluzione del cessate il fuoco firmata a Ginevra il mese scorso. (Bel)