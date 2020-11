Covid: vicepremier russa Golikova, vaccinazione di massa inizierà nel 2021 e sarà volontaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione di massa contro il coronavirus fra la popolazione della Federazione Russa inizierà dal 2021 e si svolgerà su base volontaria. Lo ha affermato la vice premier russa, Tatjana Golikova, durante una riunione del consiglio di coordinamento del difensore civico per i diritti umani. "La vaccinazione di massa della popolazione è prevista dal 2021. In conformità con la legislazione della Federazione Russa, la vaccinazione sarà su base volontaria", ha detto Golikova. La vice premier ha anche ricordato che il 18 novembre è stata rilasciata l’autorizzazione del ministero della Salute per le sperimentazioni cliniche post-registrazione del vaccino EpiVacCorona e, parallelamente, sono iniziate le attività per l'introduzione del vaccino nel circuito commerciale per garantirne la più semplice circolazione fra la popolazione civile. (Rum)