Francia: Covid, Macron presenterà oggi nuove misure, previsto alleggerimento serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, annuncerà questa sera alle 20 le nuove misure previste nell'ambito della crisi del coronavirus, che dovrebbero portare a un alleggerimento della serrata attualmente in vigore. Il capo dello Stato francese interverrà con un discorso televisivo, il secondo in meno di un mese, mentre il primo ministro Jean Castex, il 26 novembre fornirà i dettagli dei provvedimenti che verranno annunciati questa sera. In mattinata Macron presiederà un Consiglio di Difesa per stabilire gli ultimi dettagli del nuovo dispositivo. Tra le misure più attese c'è quella relativa alla riapertura dei negozi, che potrebbero rialzare le serrande già dal prossimo fine settimana. Le restrizioni imposte alla circolazione dovrebbero invece rimanere in vigore fino a metà dicembre secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dal primo ministro Castex.(Frp)