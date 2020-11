Libia: scoperta nuova fossa comune a Tarhuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità pubblica per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse in Libia ha annunciato la scoperta di una nuova fossa comune nella città di Tarhuna, città situata 65 chilometri a sud-est di Tripoli. Si tratta in particolare dell'area numero 4, la Terra di Eddem, dove due corpi non identificati sono stati recuperati. L'autorità ha chiarito che il lavoro di ricerca è ancora in corso. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) aveva espresso “orrore” per la scoperta di diverse fosse comuni, la maggior parte delle quali localizzate a Tarhuna, dove a giugno sono entrate le forze alleate al Governo di accordo nazionale (Gna) dopo la ritirata dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del general Khalifa Haftar. (Lit)