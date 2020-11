Aerospazio: Cina, lanciata con successo sonda Chang'e-5 per raccogliere campioni sulla Luna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha lanciato la sonda lunare Chang'e-5 dal sito di lancio di veicoli spaziali Wenchang nella provincia meridionale di Hainan. Il Lunga Marcia-5, il più grande razzo vettore del paese, è decollato alle 4:30 del mattino, ora di Pechino, trasportando la navicella Chang'e-5. L'Agenzia nazionale cinese per lo spazio (Cnsa) ha annunciato che il veicolo spaziale è stato inviato nell'orbita designata, definendo il lancio riuscito. Secondo i media, se la missione avrà successo, sarà raccolto il primo materiale lunare dalle missioni statunitensi e sovietiche degli anni Sessanta e Settanta. Chang'e-5 eseguirà l'ultima fase degli attuali programmi lunari cinesi, che prevede tre fasi: orbita, atterraggio e ritorno. La sonda Chang'e-5 dovrebbe condurre la prima raccolta robotica in assoluto sulla superficie lunare, trascorrendo due giorni sulla Luna e raccogliendo circa due chilogrammi di materiale lunare, per la prima volta nella storia della Cina. I media avevano precedentemente riferito che il Chang'e-5 dovrebbe atterrare in un'area che non è mai stata visitata né da sonde né da umani, in una massiccia pianura lavica nota come Oceanus Procellarum, o "Oceano delle tempeste", una regione nella Luna angolo nord-ovest visibile a occhio nudo dalla Terra. (segue) (Cip)