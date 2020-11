Aerospazio: Cina, lanciata con successo sonda Chang'e-5 per raccogliere campioni sulla Luna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scienziati ritengono che le rocce e il suolo della regione abbiano solo 3,7 miliardi di anni. "Il materiale lunare che deve essere raccolto dalla sonda Chang'e-5 si è formato dall'erosione spaziale delle rocce lunari dopo l'impatto del meteorite, il vento solare e la radiazione dei raggi cosmici. Consiste in una quantità considerevole di frammenti di roccia, minerali e meteoriti, che forniscono preziose informazioni per lo studio dell'evoluzione geologica della luna, nonché delle attività solari", ha detto Xiao Long, professore presso l'Università cinese di geoscienze di Wuhan. "Il promettente completamento della missione di ritorno del campione lunare segnalerà una serie di scoperte nell'industria aerospaziale cinese, fornendo dati e supporto tecnico per l'atterraggio futuro con equipaggio e la selezione del sito della base lunare", ha spiegato Pang Zhihao, un esperto dello spazio. La Cina ha lanciato la sua prima missione con sonda lunare, il Chang'e-1, il 24 ottobre 2007 tramite un razzo vettore Lunga Marcia 3A Y14. Ad oggi, la Repubblica Popolare ha lanciato con successo quattro missioni che prendono il nome dalla dea lunare Chang'e, con razzi Lunga Marcia sviluppati a livello nazionale. (Cip)