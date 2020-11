Imprese: Starace (Enel), Piano strategico indica direzione dei prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo nuovo Piano strategico stiamo indicando una direzione per i prossimi dieci anni, mobilitando investimenti per 190 miliardi di euro al fine di raggiungere i nostri obiettivi in un decennio pieno di opportunità. Così l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, a commento della presentazione del Piano strategico del Gruppo. "Per realizzare questa vision possiamo contare sulla nostra chiara leadership nel settore delle utility in tre principali dimensioni, tutte trainate da un innovativo modello platform-based: in primo luogo, in qualità di “super major” nel campo delle rinnovabili, gestiamo il più grande portafoglio di generazione privato a livello mondiale; inoltre, disponiamo di un sistema globale di reti senza pari, che grazie al modello operativo platform-based genera miglioramenti qualitativi, di resilienza, efficienza e flessibilità; infine, ma non da ultimo, possiamo contare sulla più grande base clienti a livello mondiale a cui, tramite le nostre piattaforme di business, offriamo servizi innovativi e offerte integrate", ha detto. In tutto il decennio, ha aggiunto, rafforzeremo la creazione di valore "condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder, che comprende anche una interessante remunerazione per i nostri azionisti”. (Com)