Roma: Raggi, riqualificato ingresso stazione metro A Battistini

- "La stazione metropolitana di Battistini si trova accanto ad alcune abitazioni nella periferia ovest della città, nel popoloso quartiere di Primavalle. Dai balconi delle case si può osservare tutto il perimetro esterno e la scalinata d’ingresso in travertino che fino a pochi giorni fa era gravemente danneggiata". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L’ufficio coordinamento per il Decoro urbano sta intervenendo sull’area esterna di questa stazione per riqualificarla, con un’operazione di restyling complessa: durante questa fase dei lavori vengono rimosse bottiglie abbandonate, pulite le scritte vandaliche o staccati i manifesti abusivi - continua la prima cittadina di Roma -. Verranno riqualificati anche il manto stradale e i marciapiedi di via Ennio Bonifazi, grazie alle squadre del Municipio XIII. Un lavoro sinergico che porteremo avanti complessivamente su sette stazioni della linea B e quattro della linea A per renderle più vivibili e sicure", conclude Virginia Raggi. (Rer)